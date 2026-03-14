In casa contro la Fiorentina la Cremonese non segna da piu di trent'anni. I viola segnano poco ma la squadra di Nicola fa peggio

La sfida tra Cremonese e Fiorentina in programma allo stadio Giovanni Zini rappresenta molto più di una semplice partita di campionato. Per i grigiorossi, infatti, il confronto con i viola porta con sé una serie di statistiche poco incoraggianti che rendono il match ancora più delicato. I numeri raccontano una storia difficile, fatta di lunghi digiuni offensivi e di risultati che negli ultimi mesi hanno reso il cammino della Cremonese particolarmente complicato.

Un lungo digiuno contro la Fiorentina allo Zini

Uno dei dati più significativi riguarda le reti segnate dalla Cremonese nelle partite casalinghe contro la Fiorentina. I grigiorossi non trovano la via del gol allo stadio Zini contro i viola da 381 minuti, un periodo estremamente lungo che evidenzia le difficoltà offensive nei confronti diretti. L’ultima marcatura della Cremonese contro la Fiorentina tra le mura amiche risale addirittura alla stagione 1991/92 di Serie A. In quell’occasione fu Corrado Verdelli a segnare al 69° minuto della partita terminata 1-3 per i toscani. Da allora, ogni confronto casalingo tra le due squadre ha visto i grigiorossi rimanere a secco di reti. Se cambia qualcosa in trasferta? Il momento della Cremonese in campionato non è dei più semplici. La squadra non conquista una vittoria in Serie A dalla partita disputata il 7 dicembre 2025, quando allo Zini arrivò il successo per 2-0 contro il Lecce. Da quel momento il rendimento dei grigiorossi ha subito una brusca frenata. Nelle 14 partite successive, infatti, la Cremonese ha raccolto soltanto quattro pareggi e dieci sconfitte, un bilancio che ha inevitabilmente complicato la situazione in classifica.

La squadra di Vanoli segna poco, ma la Cremonese forse riesce a far peggio

Ancora più preoccupante è il dato legato ai gol segnati. Nelle ultime 14 gare di campionato, la squadra è rimasta senza segnare in ben 11 occasioni, un numero che evidenzia chiaramente il problema principale della formazione grigiorossa. La mancanza di concretezza in attacco ha pesato enormemente sul rendimento complessivo della squadra, impedendo alla Cremonese di trasformare alcune prestazioni equilibrate in risultati positivi. Nel calcio, soprattutto nella lotta salvezza, la capacità di concretizzare le occasioni diventa spesso decisiva. Il confronto con la Fiorentina arriva quindi in un momento particolarmente delicato. Oltre alla tradizione storicamente sfavorevole, la Cremonese deve fare i conti con una lunga serie di risultati negativi che ha rallentato la corsa verso la salvezza.