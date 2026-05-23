Poesio: "Ora la Fiorentina rispetti Vanoli, Paratici e Ferrari sciolgano prima possibile il rebus panchina"

Un auspicio nel pezzo di Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino, legato a Vanoli e a quanto lo attende nei prossimi giorni a livello di chiarezza. In ballo c'è il suo futuro e una scelta che la società viola dovrà comunicargli, in un senso o nell'altro.

“Il saluto più sentito”

“E allora il saluto più sentito è arrivato per Paolo Vanoli, un messaggio chiaro per tutti e un giusto riconoscimento a un allenatore che ha dimostrato serietà e attaccamento. Anche per questo, per rispetto alla persona prima che al professionista, la speranza è che Paratici e Ferrari sciolgano il prima possibile il rebus sulla panchina della prossima stagione”.

Rispetto conseguito sul campo

E inoltre: "Almeno il rispetto (se non la riconferma) il tecnico di Varese l’ha conquistato sul campo insieme alla salvezza che a un certo punto della stagione era sembrata lontanissima. Da oggi dunque si volta pagina e inizia la ricostruzione. I due dirigenti viola voleranno negli Usa per confrontarsi con Commisso nella speranza che, oltre a parlare di futuro, si analizzino anche gli errori per non rischiare di ripetere più una stagione fallimentare sia sotto il profilo sportivo che sotto quello economico".