Anche il bomber è a rischio: Una cessione che può spostare il valore del mercato

La Fiorentina dovrà fare una valutazione molto attenta su tutti i giocatori che sono al vertice nel monte ingaggi della squadra.

In cima alla vetta c'è un certo Moise Kean che guadagna 4,5 milioni di euro più bonus che era e resta un grosso punto interrogativo: anche il bomber viola è a rischio cessione.

In bilico

Dall'1 al 15 luglio, è valida la clausola rescissoria da 62 milioni a regolare i suoi rapporti con la Fiorentina e una società terza. Dando per scontato il fatto che nessuno si presenterà in quel periodo con così tanti soldi in mano per prenderlo, sarà il resto del mercato a far capire se il classe 2000 resterà in viola oppure no.

Una cessione che sposterebbe gli equilibri

Fuori dai denti: arrivasse una proposta anche più bassa rispetto a quei 62 milioni, ma comunque degna di nota, non verrà respinta a prescindere ma verrà presa in considerazione dalla dirigenza viola. E la sua cessione, eventuale, sposterebbe e non poco il valore del prossimo mercato viola, perché con 40-45 milioni in mano la Fiorentina potrebbe reindirizzarsi sull'arrivo di giocatori di livello.