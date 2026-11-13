La Fiorentina come svolta per un tecnico di Serie A: dal possibile esonero ai discorsi sul rinnovo

Dall'ultima pausa per le Nazionali sembra passato davvero un secolo, in particolare per il Genoa e per Daniele De Rossi. In quel momento, infatti, si parlava di possibile esonero in caso di mancato risultato positivo alla ripresa: oggi, la musica è decisamente cambiata.

Sliding door viola

La partita che il Genoa avrebbe dovuto assolutamente vincere era contro la Fiorentina, il 10 ottobre. Match che i rossoblù hanno affrontato come meglio non avrebbero potuto, segnando 2 gol nei primi 17 minuti e alla fine vincendo per 2-1. Da lì in poi, ecco la svolta: nelle successive 5 giornate i grifoni hanno conquistato 9 punti, mettendo ben 6 punti di margine rispetto alla zona retrocessione.

Col tecnico si parla di rinnovo

Un andamento, quello del Genoa nelle ultime settimane, frutto di partite ben giocate e di un'identità chiara data da De Rossi. Ecco perché, come riporta Il Secolo XIX, si inizia a parlare per il tecnico di prolungamento del suo contratto che scade il 30 giugno. Contatti previsti tra le parti previsti nelle prossime settimane, con proposta di rinnovo con aumento di ingaggio e garanzie sul rafforzamento della squadra.