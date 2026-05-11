La Fiorentina mette nel mirino un giovane difensore che gioca in Norvegia

Il Tromsø ha respinto proprio questa mattina un'offerta per Sedi Kinteh, difensore classe 2006 di nazionalità gambiana. La proposta era arrivata dal Colonia, ma è stata rispedita al mittente.

Interesse viola

A confermarlo è stata l'emittente norvegese TV2, con il giocatore che aveva già trovato l'accordo personale con il club tedesco. In Norvegia sono sicuri che questa non sarà l'ultima offerta che arriverà per lui nei mercato che arriverà. Come si legge sul sito dell'emittente, anche l'Al-Ahli in Arabia Saudita è da tempo interessato al giocatore, ma anche la Fiorentina avrebbe espresso interesse per lui.

La stagione

In questa stagione Kinteh ha giocato 9 partite con la maglia del Tromsø, su 12 gare a disposizione in un campionato molto povero di partite.