In campo ad agosto... cinque anni dopo. Un impegno di coppa che la Fiorentina aveva quasi dimenticato

Comincia questa sera la stagione della nuova Fiorentina targata Paratici e Grosso. La partita di Coppa Italia contro il Benevento segna l'inizio di un viaggio attesissimo, in un clima d'entusiasmo che da tempo non si vedeva a Firenze. I tifosi hanno voglia di archiviare l'incubo dell'anno scorso e tornare a sognare o, perlomeno, a divertirsi guardando giocare la Fiorentina.

In campo ad agosto… cinque anni dopo

Proprio la pessima stagione scorsa è il motivo per cui la Fiorentina si ritrova costretta ed esordire in Coppa Italia fin dai 32esimi di finale, allungando così in maniera importante il proprio percorso. Una situazione che non si verificava da cinque anni: l'ultima volta che i viola sono scesi in campo in Coppa Italia ad agosto è stata nel 2021, quando la squadra appena presa in carico da Vincenzo Italiano sconfisse per 4-0 il Cosenza al Franchi. Nelle stagioni successive, complici i piazzamenti nelle prime otto in campionato, la Fiorentina è sempre partita dagli ottavi di finale… fino a quest'anno.