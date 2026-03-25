Ritorni coccola il "suo" talento: "Croci, un 2010 protagonista a Viareggio. Esempio di umiltà e professionalità"
Credits Foto: sito FIGC
Lunedì la Fiorentina ha trionfato al Torneo di Viareggio battendo in finale il Rijeka. Grande protagonista l'attaccante classe 2010 Federico Croci, talento assoluto capace di fare la differenza anche con la formazione under 18. Di lui ha scritto sui propri social Andrea Ritorni, capo scouting della VGA, ossia l'agenzia che cura gli interessi del giovane calciatore.
“Continuiamo così!”
“Dopo ben 34 anni - si legge - la Fiorentina conquista la Viareggio Cup con due reti e un assist del giocatore Federico Croci, classe 2010, premiato anche come miglior giocatore della finale del torneo. Che dire: grande Fede, continuiamo così sempre con umiltà, professionalità e dedizione!”.
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