Caos Napoli: Lukaku rimane in Belgio e si rifiuta di tornare. Il club è costretto a prendere provvedimenti...

Romelu Lukaku era atteso oggi per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro il Milan. Il giocatore non però non sta facendo ritorno a Castel Volturno.

L'infortunio e il rifiuto

L'attaccante belga, dopo il forfait con la sua nazionale, aveva deciso di rimanere in patria per curare un'infiammazione all'anca. Il Napoli ha sollecitato l'ex bomber di Inter e Roma al rientro in Campania, ma i tentativi del club di De Laurentiis sembrano essere andati a vuoto.

Provvedimenti del club

I partenopei si trovano costretti adesso a prendere contromisure: il calciatore dovrebbe essere messo fuori rosa dal club, che in giornata potrebbe adottare altri provvedimenti dopo il rifiuto del belga di tornare in Italia.