Vanoli più volte a colloquio con Fagioli. E il centrocampista viola ha un obiettivo preciso per la stagione

Il salto di qualità è richiesto a tutta la Fiorentina, ma in primis a Nicolò Fagioli, tornato al centro del progetto viola con il ritorno in panchina di Vanoli.

Colloqui e consapevolezze

E proprio l'allenatore gigliato ha parlato più volte in settimana con il suo centrocampista, spiegandogli privatamente quello che per lui è il ruolo di responsabilità che l'ex Juventus ricopre in questa Fiorentina. Aiutare la squadra con un tocco in meno, con rapidità di pensiero. Da parte sua il ragazzo ha capito l'importanza di queta stagione per la sua affermazione, anche in ottica Nazionale.

Occasione Como

Contro il Como, pieno di giocatori abili nel palleggio e nella gestione del pallone, l'occasione per Fagioli di mettere in mostra le sue qualità anche di leadership, di fronte alla compagine di Fabregas. Lo scrive il Corriere dello Sport.