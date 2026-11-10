Graziani: "La Fiorentina si è presentata alla grande a livello fisico contro la Juventus. Che pasticci in difesa!"

L'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva di Fiorentina-Juventus, gara che è finita in pareggio domenica al Franchi.

Sulla partita

“La Juventus ha sofferto. La Fiorentina ha risposto molto bene sul piano fisico, riuscendo ad approfittare degli errori della difesa bianconera, proprio come la Juventus ha fatto con quelli viola. Woltemade, con i suoi due metri di altezza, era praticamente senza marcatura in occasione del gol, poi il pasticcio di De Gea ha contribuito al risultato".

Sul pareggio

"Forse il pareggio è un po' poco per le ambizioni e i progetti della Juventus. Spalletti, almeno per ora, non sembra ancora riuscito a dare alla squadra quella continuità di gioco che ci si aspetta.