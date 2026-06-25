Il mercato della Fiorentina non si fa più solo in Italia: Paratici sonda il terreno per due calciatori "britannici"

La Fiorentina non fa mercato solo in Italia. Paratici tiene d'occhio profili interessanti del nostro campionato, che ovviamente hanno sempre il vantaggio di conoscere già il calcio italiano, ma guarda anche all'estero per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso.

Due profili “britannici”

Secondo La Nazione sono ben due i nomi “britannici” nella lista del ds viola. Il primo è quello dell spagnolo Hugo Bueno del Wolverhampton mentre il secondo, che risponde più a un'idea, è l'italiano Caleb Okoli, reduce dalla doppia retrocessione con il Leicester e per il quale la Fiorentina non offrirebbe più di 5 milioni.