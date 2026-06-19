Scout viola al lavoro in nord Europa e in America Latina: tre nomi per l'attacco della Fiorentina

Gli scout guidati a Fabio Paratici sono a lavoro per la Fiorentina e per il prossimo mercato viola. Come riporta La Nazione, sono diversi i nomi proposti ai dirigenti gigliati per il ruolo di esterno d'attacco.

Due nomi dal nord Europa

Tra i profili attenzionati c'è quello di Isak Bjerkebo, esterno svedese classe 2003 del Sirius e quello di Basar Önal del Nec. Gli scout viola consigliano vivamente entrambi i giocatori.

E uno dall'Argentina

A loro due va aggiunto il nome di Giovanni Baroni, giocatore talentuoso argentino 17enne che gioca nel Talleres. Il suo nome però è già molto conosciuto e per prenderlo servirebbero circa 15 milioni di euro.