Sousa riparte dai Balcani? L'ex viola cercato da una big del calcio croato

Potrebbe ripartire dalla Croazia la carriera di Paulo Sousa, almeno secondo le indiscrezioni provenienti dal Paese balcanico. L'ex allenatore della Fiorentina è infatti accostato ad una big del campionato croato.
Nuova avventura?
Come riportato dal quotidiano sportivo Sportske Novosti, Sousa sarebbe infatti uno dei nomi presi in considerazione dalla Dinamo Zagabria per la guida tecnica della squadra.
Esperienza recente
Sousa, che ha allenato i viola dal 2015 al 2017, è reduce dall'ottima esperienza negli Emirati Arabi sulla panchina dello Shabab Al-Ahli, con il quale ha vinto tutti i maggiori trofei del calcio arabo.
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