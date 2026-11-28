Emergenza già rientrata e nessun intoppo per Oulai: l'ivoriano ha lavorato da solo pur di esserci a Udine
L'assenza a sorpresa di Inao Oulai dal ritiro blindato della Fiorentina, nella giornata di ieri, era già stata motivata da esigenze familiari. Niente di preoccupante però ed emergenza già rientrata, così come lo stesso giocatore, al Viola Park. Un imprevisto che comunque non muta la tabella di marcia della Fiorentina di Udine.
La seduta extra
Anzi, ieri sera Oulai ha svolto anche una seduta individuale personalizzata, proprio per non restare indietro rispetto ai compagni in vista del match di domani. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.
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