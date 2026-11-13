Monza in crisi, ma fiducia in Juric: "Cambiare farebbe fuori le cose costruite fino ad oggi"

Alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali, la Fiorentina andrà a fare visita a un Monza in piena crisi. La squadra è terzultima in classifica e viene da 4 sconfitte consecutive: risultati che, inevitabilmente, fanno traballare la panchina di Ivan Juric.

Fiducia in Juric

Nell'ambiente brianzolo, però, c'è ancora fiducia nel tecnico. Emblema ne è l'ultimo editoriale di Tuttomonza.it a firma di Claudio Casati: "Abbiamo visto un primo tempo dominante contro l'Atalanta. Juric qualche errorino lo commette: a fine gara i centrali di difesa sono tutti fuori ruolo, con Andrea Carboni schierato a piede invertito. Ma non si può pensare all'esonero, non in questo momento. Cambiare allenatore e mentalità farebbe fuori le cose costruite oggi: i gol di Varela, l'inventiva di Robinson o la maturazione di Leonardo Colombo".

Determinanti i rientri dagli infortuni

"Adesso - prosegue Casati - rientrano i vari Pessina, Ziolkowski e Toure. Con questi giocatori in forma possiamo crederci, la zona salvezza dista solo un punto, non rassegniamoci e sosteniamo la squadra".