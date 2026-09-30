Vannucchi crivellato dalla Germania. La dura giornata del portiere della Fiorentina

Seconda partita e seconda netta sconfitta per l’Italia Under 20 di Carmine Nunziata, che nell’Elite League incassa un netto 0-3 contro la Germania, dopo il K.O. per 3-1 contro l’Inghilterra. Stavolta è il portiere della Fiorentina Tommaso Vannucchi, in prestito all’Arzignano Valchiampo in Serie C, a incassare le tre reti teutoniche.

La cronaca

E pensare che l’Italia aveva quasi chiuso il primo tempo sullo 0-0, prima di incassare il vantaggio tedesco al 45’, firmato da Moerstedt. Quando poi gli Azzurrini sono rimasti in 10 al 59’ per l’espulsione di verde, la gara ha preso una direzione precisa. L’Italia incassa quindi altre due reti, segnate ancora da Moerstedt e da Alfa-Ruprecht, entrambe scaturite da errori evidenti in impostazione della squadra azzurra, senza riuscire a segnarne alcuna.

Avvio di stagione da titolare

Ha ritrovato la titolarità con l’Italia Vannucchi, che da metà gennaio non scendeva in campo in azzurro. Il classe 2007 di Viareggio si è imposto subito come titolare ad Arzignano, nel buon avvio di stagione dei veneti. 7 presenze per il giocatore della Fiorentina finora, con 8 gol incassati. Vannucchi ha saltato l’ultima sfida del club gialloazzurro perché impegnato in nazionale.