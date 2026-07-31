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Corriere Fiorentino: Servono muscoli in mezzo al campo.

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si concentra esclusivamente sul centrocampo della Fiorentina, con particolare attenzione al regista Nicolò Fagioli. 

Ritorno in azzurro

A pagina 6, Il Corriere apre la pagina dedicata ai colori viola scrivendo nel titolo: “Occasione azzurra” e poi ancora “Il ritorno in nazionale di Mancini aumenta le chance di Fagioli”

Alternanza con Oulai

Il Corriere prosegue poi la sua disamina del centrocampo e, riferendosi sempre a Fagioli, scrive: “Grosso però lo alterna con Oulai” e poi “In mezzo al campo servono muscoli”. 
 

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