Si è appena conclusa una partita incredibile e rocambolesca tra Argentina ed Egitto, con i sudamericani che vincono 3-2 in rimonta ottenendo l'accesso ai quarti di finale del Mondiale.

Primo tempo: Egitto avanti e Messi sbaglia un rigore

L'Egitto dell'ex viola Salah parte meglio e va in gol grazie alla zuccata di Ibrahim al 15'. L'Argentina ha l'opportunità per pareggiare appena 5 minuti dopo: Tagliafico ottiene un rigore ma Messi sbaglia, facendosi ipnotizzare da Shobeir. Secondo rigore di fila fallito dal 10 argentino.

L'Argentina va sotto… ma rimonta

Nella ripresa gli egiziani vanno addirittura in vantaggio per 2-0: segna Ziko, che chiude una splendida azione di contropiede. In precedenza un'altra rete era stata annullata, allo stesso Ziko, per un fallo ad inizio azione su Martinez. L'Argentina però non si arrende, tanti cambi, entra anche l'ex Fiorentina Nico Gonzalez. prima segna Romero, di testa, sull'ennesimo assist in un Mondiale di Messi, che supera anche Maradona nel totale dei passaggi vincenti nella storia della competizione. Poi pareggia lo stesso Messi, con un perfetto sinistro sotto la traversa.

Non è finita qui: Lautaro Martinez confeziona un assist perfetto per l'inserimento di Enzo Fernandez, che di testa batte Shobeir e regala 3-2 e passaggio del turno all'Argentina. La squadra di Scaloni ora sfiderà la vincente tra Colombia e Svizzera.