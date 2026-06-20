La Fiorentina su un compagno di squadra di Messi? Un nome nuovo dagli USA come esterno sinistro
Mateo Silvetti. Foto: Fiorentinanews.com
Spunta un nome nuovo per il calciomercato della Fiorentina: secondo quanto riportato da TMW la società viola si sarebbe nuovamente interessata a Mateo Silvetti, ala sinistra classe 2006 argentina che gioca in MLS nell'Inter Miami, squadra di Lionel Messi.
Una vecchia idea
Il giocatore, originario di Rosario, sarebbe tornato in orbita viola per sopperire alla mancanza di esterni, con a Fiorentina può tornare su un giocatore già seguito lo scorso inverno, anche se poi all'interessamento non seguì un'offerta ufficiale da parte del club gigliato
La stagione di Silvetti
La stagione di Silvetti attualmente lo vede protagonista nell'Inter Miami, club con il quale in 21 presenze ha collezionato 5 gol ed altrettanti assist. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni
💬 Commenti (1)