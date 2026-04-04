Pinones Arce: "Nonostante il risultato abbiamo fatto una grande partita. Loro non hanno creato tante occasioni, noi ne abbiamo sprecate troppe"

Al termine della sconfitta di misura contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinoones Arce ha analizzato e commentato la prestazione della sua squadra ai media presenti al Viola Park. Queste le parole riportate da Fiorentinanews.com:

“Anche oggi credo che, nonostante il risultato, si possa dire di aver fatto una bella partita: abbiamo avuto tante occasioni e loro solo un paio di contropiede, ma ci sta considerando i tipo di gioco che propongono. Non ce l'abbiamo fatta nonostante questo, adesso dobbiamo capire cosa possiamo fare in più nelle prossime partite”.

“La Juventus ha vinto ma non ha creato troppe occasioni. Noi invece..”

Ha anche aggiunto: “Va sottolineato come loro siano state molto fortunate in occasione del gol del vantaggio. Credo che nonostante le tante azioni create, anche se per la maggior parte in contropiede, non è che abbiano tirato tante volte in porta, siamo state molto brave a tenerle lontano dal farlo. Allo stesso tempo noi, quando abbiamo le occasioni, dobbiamo fare di piu: non possiamo permetterci troppi errori. Siamo in crescita, perche abbiamo cambiato molto ultimamente: il mio compito è quello di continuare il loro percorso di crescita e cercare di arrivare ai risultati”.

“Sono stato chiamato a Firenze per apportare cambiamenti, e i risultati arriveranno”

Ha parlato dei rimpianti: “E' probabile che a fine stagione ne avremo tanti, perchè questa squadra gioca comunque molto bene. Questo rappresenta per noi comunque un momento di crescita: sono arrivato qui portando un cambio nel gioco e nella metodologia di allenamento, sono cambiate tante cose in quest'anno. E la squadra sta giocando un ottimo calcio, anche se tutti naturalmente vogliamo molto di piu. Sono convinto che il nostro gioco ci porterà lontano in futuro".

“I risultati di questa squadra arriveranno tramite le prestazioni”

Ha poi concluso: “Anche io voglio avere i risultati, dovete credermi quando ve lo dico: e non per me ma per la mia squadra. Sono molto fiducioso del lavoro che stiamo facendo e credo molto nelle prestazioni, sono quelle che in futuro ci aiuteranno a vincere”.