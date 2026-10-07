Gnonto: "Mi mancava l'Italia, con Vanoli sono cresciuto fisicamente. In Inghilterra il calcio è importante, ma non è tutto"

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato l'attaccante gigliato Wilfried Gnonto, arrivato in prestito dal Leeds United, che ha toccato alcune tematiche personali in vista del ritorno in campo, dal Viola Park.

‘Mi sento meglio fisicamente’

“Dell'Italia mi mancavano, clima, cibo e parlare italiano ogni giorno, perché sono andato via da parecchio tempo e non ci ero più abituato. Sta andando tutto bene e sono molto contento, con i ragazzi mi trovo bene a passare il tempo, so che potrà solo migliorare. Sono migliorato a livello fisico, perché stiamo correndo tanto con Vanoli, e lavorando duramente. Mi sento meglio e penso di essere ad un buon punto. Posso crescere sotto ogni aspetto, voglio migliorarmi ogni giorno".

‘In Inghilterra il calcio è importante ma non è tutto’

“Il calcio italiano e quello inglese sono diversi sul piano dell'intensità. Gli allenamento sono più corti e meno tattici in Inghilterra, è importante avere un equilibrio tra i due. Ho una mentalità italiana sul piano della dieta e dell'attenzione al lavoro, in Inghilterra c'è molta più tranquillità, sono rilassati, il calcio è importante ma non è tutto, riesci a stare sereno e a goderti la vita".