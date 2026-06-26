L'intermediario di mercato ed esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante ha parlato così a Radio Bruno Toscana in merito al nuovo acquisto Viery: “La Fiorentina non può cercare calciatori già affermati, penso a Wesley, che costano già 30 milioni o più. Una società che ha bisogno di inserire tanti elementi nuovi deve gestire bene il budget, ed è quindi andata su un profilo di secondo livello che sostanzialmente ha fatto nel Gremio ciò che ha fatto Palestra nel Cagliari. Bisogna però considerare il livello del club brasiliano, decisamente importante e prestigioso.

“Può giocare anche da terzino”

Sul ruolo specifico ha aggiunto: "Viery io l'ho visto giocare spesso come terzino, ha una bella struttura fisica e un bel mancino, quindi può farlo tranquillamente. A livello caratteriale me ne parlano come di un ragazzo serio, che lavora e che sa la differenza tra fare il calciatore e fare il playboy. Ha tutto per fare bene, certo non aspettiamoci il nuovo Passarella".