Benedetto Ferrara: "L'offerta del Como per Kean è ridicola. Ci sono esterni che vengono venduti a di più"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara, intervenendo sulla situazione in casa Fiorentina.

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“Questa Fiorentina è una squadra diversa, con giocatori come Atta e Mastantuono che accendono la fantasia e il talento. Ora serve che Grosso trovi gli equilibri di una squadra che sicuramente saprà giocare a calcio”.

Su Kean e non solo

“La sfida contro la Roma? Sarà intrigante. La Fiorentina presenterà diverse novità, il gioco di Gasperini invece si conosce. L'investimento fatto su Mastantuono è il modo in cui la società viola vuole lavorare, prendendo gente buona per giocare bene. Kean? Io spero che rimanga, ma anche se andasse via credo Paratici avrebbe pronta l'alternativa. L'offerta del Como è ridicola, ho visto esterni essere venduti per 40-50 milioni. Lui è l'attaccante della Nazionale”