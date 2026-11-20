Soncin premia Severini per l'ottimo inizio di stagione: la viola convocata nella doppia sfida con vista Mondiale
Emma Severini
Andrea Soncin, CT dell'Italia Femminile, nella giornata di oggi ha diramato le convocazioni in vista del Play-Off contro la Finlandia valido per l'accesso al Mondiale 2027 in Brasile.
Le convocazioni
Sono 29 le azzurre convocate per la doppia sfida contro le finlandesi dall'ex tecnico del Venezia: tra di esse vi è anche Emma Severini, centrocampista e capitana della Fiorentina, unica giocatrice viola della spedizione.
Un inizio di stagione da urlo
Una grande soddisfazione per Severini, autrice di un ottimo inizio di campionato con la Fiorentina: sono infatti già tre le reti, realizzate in sole sette presenze, in campionato dalla classe 2003, vero e proprio punto di riferimento della formazione gigliata.
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