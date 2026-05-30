​​

header logo

Corriere Fiorentino: vincenti sì ma esordienti pure?

Redazione /
Corriere Fiorentino
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Sul Corriere Fiorentino spazio ai giovani, a pagina 9 in taglio alto: “Saranno famosi?” e in taglio basso l'intervista ad Angeloni: “L'85% dei nostri ragazzi è nato in Toscana. In Primavera fino a 20 anni è troppo”.

Notizie correlate
💬 Commenti