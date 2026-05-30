Home / Edicola Viola Corriere Fiorentino: vincenti sì ma esordienti pure? Redazione / 30 May 2026, 12:01 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Sul Corriere Fiorentino spazio ai giovani, a pagina 9 in taglio alto: “Saranno famosi?” e in taglio basso l'intervista ad Angeloni: “L'85% dei nostri ragazzi è nato in Toscana. In Primavera fino a 20 anni è troppo”. Notizie correlate Braschi e Kouadio in coppia in Campania. Continuità per Martinelli ma c'è un bel gap da colmare con l'Europa Angeloni: "Tante polemiche sui pochi giovani promossi in A, guardate Vanoli. Troppi 20 anni in Primavera, Croci è speciale" 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta