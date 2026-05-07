La viola ci riprova per un esubero della Juventus. Torna in voga un vecchio pallino di mercato

La scorsa estate Fabio Miretti è tornato alla Juventus dopo un ottimo anno passato in prestito al Genoa. Il centrocampista classe 2003 è stato però impiegato pochissimo sia da Tudor che da Spalletti, ma anche quando è entrato in campo non ha offerto grandi prestazioni.

Bocciatura e cessione

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it la Fiorentina starebbe monitorando con attenzione la situazione attorno a Fabio Miretti che si sta creando in casa Juventus. Luciano Spalletti sembra aver bocciato definitivamente il centrocampista ed il club ha aperto ad una sua cessione.

Prezzo e concorrenza

Il giocatore (sotto contratto fino al 2028) viene valutato circa 20 milioni di euro. . Su Miretti, come scrive Calciomercato.it, Ci sono Lazio e Bologna oltre alla Fiorentina.