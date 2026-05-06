La Fiorentina osserva da vicino un giovane talento del Lanus. Osservatori viola avvistati in Argentina...

Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Angel Carmè, molto vicino alle vicende del Lanus, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi addosso ad un giovanissimo talento della squadra sudamericana.

Osservatori viola in sudamerica

Alcuni osservatori della Fiorentina sono stati infatti avvistati durante il match di Coppa Libertadores fra i colombiani dell'Always Ready e gli argentini del Lanus. Sotto la lente d'ingrandimento è finito il mediano classe 2006 Agustin Medina.

Concorrenza

Il centrocampista è già nel giro della prima squadra da un paio di stagione, ma è questa l'annata in cui le sue qualità stanno esplodendo definitivamente. Sempre secondo Carmè, la Fiorentina non sarebbe la sola squadra italiana interessata al ragazzo; su di lui si stanno muovendo anche Atalanta e Como.