Salah lascia il Liverpool... ma non il calcio che conta? La clamorosa indiscrezione sull'ex Fiorentina

Chi l'ha visto giocare con la maglia della Fiorentina può ritenersi davvero fortunato. Anche se solo per pochi mesi, Mohamed Salah ha incantato i tifosi viola prima che la sua carriera decollasse alla Roma e soprattutto al Liverpool, club di cui è diventato una bandiera vincendo tutto e segnando centinaia di gol.

L'indiscrezione clamorosa

Dopo nove anni Salah lascerà Anfield, ma non è detto che il suo futuro sarà lontano dal calcio che conta. In Egitto infatti gira una clamorosa indiscrezione secondo cui l'attaccante potrebbe concludere la sua carriera niente meno che al Real Madrid. A 33 anni Salah può ancora dire la sua e Florentino Perez avrebbe voglia di portare al Bernabeu un grande campione per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.