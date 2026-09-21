Mancini: "Ho chiamato i giovani per avere un'Italia forte in futuro. Ecco cosa ho chiesto ai ragazzi"

Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa il giorno dell'inizio del ritiro a Coverciano dell'Italia. Per i viola presente Nicolò Fagioli, che torna dopo due anni di assenza.

Le convocazioni

"Se avessi chiamato i giocatori avanti con l'età ci sarebbero state critiche... Ho chiamato giocatori giovani perché è giusto conoscerli direttamente per avere una squadra forte in futuro, dobbiamo essere veloci nel capire chi potrà stare con noi i prossimi 4 anni. Ho convocato più giocatori del solito perché voglio vederli direttamente sul campo".

Cosa chiede il CT

"Dai giocatori esperti che diano una mano all'inserimento dei giovani. Dai giovani che mettano a disposizione tutto ciò che hanno, i giovani spesso giocano tranquilli e spensierati, fanno cose che i più vecchi magari non fanno perché pensano troppo".