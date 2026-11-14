Graziani esalta Esposito: "Lo paragono a Luca Toni, auguro anche a lui di vincere Mondiale e Scarpa d'oro"

Ciccio Graziani, ex giocatore ed allenatore della Fiorentina, nel corso dell'intervista rilasciata a TMW si è soffermato anche sul momento di forma di Pio Esposito, autentico uomo in più della Nazionale di Mancini.

Sulla Nazionale

Queste le parole dell'ex centravanti gigliato: “Pio Esposito può battere il record dei marcatori azzurri: ha un ruolino di marcia è impressionante, ed ha davanti tutta una carriera per giocare in Nazionale. I numeri sono tutti dalla sua parte, l'importante è mantenere i piedi per terra perché oltre ai momenti positivi ogni tanto si può incappare in momenti più negativi”.

“Pio lo paragono a…”

A precisa domanda a chi piò essere paragonato il centravanti dell'Inter, Graziani risponde col nome di un altro ex Fiorentina: “Pio Esposito lo paragono a Luca Toni: oggi è un piccolo Toni, come caratteristiche, stazza e comportamento in campo. Gli auguro di arrivare almeno ai risultati che Toni ha ottenuto in carriera, compresi il Mondiale e la Scarpa d'oro. Magari potrà anche superarlo”.