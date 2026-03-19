Strasburgo e Rayo Vallecano passano per il rotto della cuffia. Gli altri risultati di Conference League: il programma dei quarti

La Fiorentina ce l’ha fatta: vince anche in Polonia e si aggiudica l’ottavo di finale di Conference contro il Rakow. Il gol di Pongracic da centrocampo certifica l’accesso ai quarti, contro il Crystal Palace che contemporaneamente passa ai supplementari contro l’AEK Larnaca.

Definiti i quarti di finale di Conference

Alle ore 21, invece, gli altri quattro ottavi di finale sono andati in scena. Ce la fa lo Strasburgo, non senza soffrire e andando sotto in casa contro il Rijeka (con gol dell’ex viola Fruk), ma alla fine pareggia 1-1 e passa. Così come il Rayo Vallecano, che perde 0-1 in casa contro il Samsunspor ma va avanti in virtù del doppio vantaggio dell’andata.

Avanti Rayo, Strasburgo, AZ e Shakhtar

Le polacche sono esperte di rimonte in questa coppa e il Lech lo dimostra pareggiando i conti contro lo Shakhtar Donetsk, però gli ucraini passano con l’1-2 finale (4-3 totale per gli arancioneri). L’AZ va ai quarti senza battere ciglio con un netto 0-4 ai danni del malcapitato Sparta Praga. Il programma dei quarti di finale: Crystal Palace-Fiorentina, Shakhtar Donetsk-AZ, Rayo Vallecano-AEK Atene, Mainz 05-Strasburgo.