La Gazzetta dello Sport: Gli applausi del Franchi e Vanoli se li gode
Due pagine su Fiorentina-Napoli sono presenti questa mattina su La Gazzetta dello Sport.
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Il titolone sulla gara è: “Napoli frena Ride solo la Fiorentina”. Sommario: “Gli azzurri scappano Jimenez li riprende: Vanoli si gode gli applausi del Franchi”. In taglio basso le pagelle: "Dragusin è un drago, Rrahmani stoppate decisive”.
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Presenti le dichiarazioni: “Vanoli: “Coraggio e capacità di reagire. Davvero bravi”. Sottotitolo: ”Il pubblico gradisce l’impegno: “Vi vogliamo così”. L’allenatore: “Dragusin e Ranieri spaziali”.
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