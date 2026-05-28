Galloppa: "Abbiamo chiuso un cerchio, sono orgoglioso del lavoro mio e dei miei ragazzi. Cerco sempre di trasmettere emozioni forti"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato in sala stampa: “Ho pensato al percorso che abbiamo fatto, a come è cresciuta questa squadra. Volevo una squadra umile e consapevole, abbiamo battuto su quello tutto l’anno. Sono orgoglioso di tutto il lavoro che hanno fatto i ragazzi. Ho sofferto più questa finale, le emozioni sono infinite da descrivere. Si fatica a spiegare, ma è meraviglioso. Sa della chiusura di un cerchio”.

“Trasferisco ciò che penso, c'è un gran senso di appartenenza”

“Mi viene naturale trasferire questo e continuare a pensare a noi. Cerco di trasferire questo perché lo penso. Possiamo raggiungere grandi cose e oggi infatti è stato il coronamento di un qualcosa di straordinario. C’è un senso di appartenenza molto forte qui, del lavoro che c’è sotto è merito di tutti quanti. Si respira la volontà di portare la Fiorentina avanti”.

“Sono un privilegiato. La dedica…”

“Sono assolutamente un privilegiato, ho inaugurato questo posto. Fuori è sempre arrivato quello che questa squadra ha sempre veicolato. Dedica? Sicuramente a tutta questa gente, anche al direttore generale (Ferrari) che ha dimostrato di tenere a me, anche a Mainz quando ero con la prima squadra”.