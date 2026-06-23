L’operatore di mercato argentino Gustavo Ghezzi ha parlato a Tuttomercatoweb.com, spaziando dall’elezione di Malagò fino ad un consiglio sudamericano per la Fiorentina: si tratta di Silvetti, attaccante esterno in forza all’Inter Miami.

‘Malagò riunisca in un hotel Paratici e tutti gli altri e poi…’

“Da dove deve cominciare Malagò? Fossi in lui farei un incontro di una settimana con tutti i dirigenti. Vecchi e nuovi. Metterei in un hotel tutti insieme: Galliani, Paratici, Perinetti, Lo Monaco, Corvino, Foschi, Angelozzi, Braida, Marotta, Ausilio e così via, per analizzare le problematiche. Farei incontrare i giovani e i più esperti che stanno nel calcio da tanti anni e conoscono le dinamiche. Sarebbe opportuno mettere tutti insieme e parlare. Chissà quante litigate in questa ipotetica riunione… ma farebbe bene al calcio italiano”.

‘Un calciatore molto adatto all’Italia’

“Fiorentina su Silvetti? È un giocatore molto adatto al calcio italiano, lo vedrei benissimo. Parliamo di un giovane, non può certo fare sfracelli ma è un ragazzo su cui poter lavorare. Sì, alla Fiorentina lo consiglio”.