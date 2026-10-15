Pastorello: "Aver sbagliato la scelta dell'allenatore ha complicato i piani di Paratici"

Il lavoro fatto durante l'estate dal direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, almeno per il momento non ha dato i risultati sperati. Di questo ha parlato Federico Pastorello, uno dei principali agenti del panorama nazionale, con Tuttomercatoweb.

Scelta sbagliata

"Purtroppo il nostro mestiere è legato sempre e solo alla palla - ha detto - se entra o se esce. Non dimentichiamo che il lavoro di Fabio è di ricostruzione: ha cambiato tanti giocatori, purtroppo aver sbagliato la scelta dell'allenatore all'inizio ha complicato i piani. Però ha allestito una squadra forte, con valori. Quando cambi tanto, in compenso, hai bisogno di tempo. Ha fatto un bel lavoro, i frutti si vedranno".

Operazione top

Una Fiorentina che è arrivata a prendere un talento come Mastantuono: "Dopo che si è aperta questa possibilità - ha proseguito Pastorello - (Paratici) è stato ancora più bravo a riuscire a tenerselo: secondo me, quando il mercato ha percepito che il ragazzo era disponibile, si sono mossi in tanti. È stato bravo ad aprire la possibilità, ma soprattutto a chiuderla".