Bucchioni: "Con Grosso una crisi di rigetto clamorosa. I giocatori andavano in campo per timbrare il cartellino"

A Radio Sportiva ha parlato Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina. Queste le sue parole sulla passata gestione Grosso e il suo esonero.

Su Grosso

“Alla Fiorentina la situazione era molto più grave di quella attuale del Milan. Le tre sconfitte inziali avevano fatto capire che c'era qualcosa che non andava assolutamente. Una crisi di rigetto clamorosa, non credeva nei giocatori che la società aveva comprato. E il giocatore non credeva in Grosso. I giocatori andavano in campo per timbrare il cartellino senza alcun tipo di trasporto".

Su Paratici

“Dopo aver sbagliato la campagna acquisti, prendendo giocatori non funzionali a Grosso, ha cambiato subito tagliando l'allenatore. Con Vanoli c'è stato immediato feeling. E' tornata fiducia anche in una squadra che non è costruita in modo perfetto. Ma se c'è la sintonia c'è tanto. Io non sono per tagliare subito gli allenatori, però devi vedere qualcosa”.