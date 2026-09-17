Bucchioni: "Cambio di allenatore della Fiorentina sorprendente, Paratici non ha protetto Grosso, ma almeno..."

Il giornalista e direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, intervistato da Virgilio Sport, ha toccato il tema del cambio di allenatore già fatto dalla Fiorentina dopo appena tre giornate di campionato.

“Un cambio sorprendente”

"Il cambio è stato sorprendente, perché nel momento in cui un direttore sportivo sceglie un allenatore, magari andando anche un po’ controcorrente e ritenuto forse non prontissimo per una piazza come Firenze, ti aspetti che ci sia una convinzione molto forte alle spalle. Paratici lo aveva voluto fortemente, lo conosce da tanto tempo e aveva puntato su di lui. La cosa incredibile è che poi non gli è stata costruita la squadra che l’allenatore voleva e non gli sono stati presi i giocatori più adatti al tipo di calcio che ha sempre fatto. Non te lo aspetti da uno come Paratici, che ha una grandissima esperienza”.

“Grosso doveva essere aiutato”

E poi: “Se prendi un allenatore come Grosso lo devi aiutare e proteggere, perché sai che in una piazza così non ci ha mai allenato. Gli devi costruire la squadra e metterlo nelle condizioni migliori per poter lavorare. Dobbiamo riconoscere a Paratici anche una certa umiltà. Riconoscere l’errore, tornare indietro e prendere l’allenatore che lui stesso aveva detto non essere quello che voleva per il progetto calcistico che stava nascendo, non è da tutti. Vanoli conosce molto bene l’ambiente, ha una carica agonistica straordinaria e ha lavorato tanti anni con Antonio Conte. È quella scuola lì”.