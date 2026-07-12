Calamai: "Il mercato della Fiorentina lascia a bocca aperta. Paratici sta costruendo una squadra per la Champions"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha parlato del mercato della Fiorentina e del lavoro di Fabio Paratici.

Le parole di Calamai

“Lascia tutti a bocca aperta l'inizio del mercato della Fiorentina. Prima il gioiellino Viery, poi il talento Dragusin e infine il colpo ad effetto Atta. Stiamo parlando di oltre settanta milioni di euro che Paratici ha già investito. Un avvio di campagna acquisti da squadra che punta con decisione alla zona Champions”.

Che colpi

“E non è finita qui: nel mirino c'è anche Jiménez del Bournemouth, terzino destro di valore, per un'operazione da circa venti milioni di euro. Nel mondo dei direttori sportivi, Paratici è considerato un dirigente di grande livello, con la fama di non avere paura di investire cifre importanti. Questo inizio di mercato alla Fiorentina sembra confermare questa reputazione”.

Obiettivo Champions

La famiglia Commisso si augura che, questa volta, si tratti di investimenti azzeccati. A differenza dei più di novanta milioni spesi la scorsa estate sotto la gestione di Pradè, Paratici sta cercando di costruire una Fiorentina in grado di competere per un posto in Champions League.