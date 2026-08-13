Funaro: "Fiorentina parte della storia e dell'identità di Firenze. Centenario occasione per..." Le iniziative

Con una delibera approvata dalla Giunta, il Comune di Firenze affiancherà ACF Fiorentina nella realizzazione delle celebrazioni, mettendo a disposizione spazi e servizi e coinvolgendo le diverse direzioni dell’ente.

Le iniziative

L’obiettivo è contribuire alla riuscita di un appuntamento che non riguarda soltanto il mondo dello sport, ma che rappresenta un momento di festa e partecipazione per l’intera città. Le iniziative coinvolgeranno alcuni dei luoghi più rappresentativi di Firenze, insieme allo stadio Artemio Franchi, casa della Fiorentina e luogo simbolo della sua storia sportiva. Nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola. Saranno illuminati le porte storiche cittadine, la basilica di Santa Croce, la basilica di Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi.

Le vetrofanie

Nel centro storico saranno inoltre esposte apposite vetrofanie grazie alla collaborazione di Confesercenti e CNA Firenze, mentre il vessillo viola sventolerà in Borgo Ognissanti, via del Corso, via Guicciardini, via Maggio e via Romana. Le Associazioni di categoria, nelle persone dei suoi Presidenti Claudio Bianchi (Confesercenti) e Francesco Amerighi (CNA Firenze), si sono resi portavoce del desiderio di oltre 1.000 commercianti e realtà imprenditoriali del capoluogo toscano dare il proprio apporto al prestigioso compleanno del Club dedicando uno spazio delle proprie vetrine per promuovere il centenario e attraverso un QR code, far conoscere tutti gli appuntamenti in programma. A conferma, ancora una volta, del legame indissolubile tra la Fiorentina e Firenze che ha attraversato 100 anni di storia rinnovandosi e rafforzandosi nel tempo, di generazione in generazione. Le iniziative vogliono trasformare il centenario in una grande occasione di partecipazione e condivisione, aperta a cittadini, tifosi e visitatori.

“Il centenario della Fiorentina è un anniversario che appartiene a tutta Firenze – spiega la sindaca Sara Funaro -. La storia della società si intreccia profondamente con quella della nostra città e con quella di generazioni di fiorentine e fiorentini che hanno condiviso emozioni, passioni e momenti indimenticabili sotto il colore viola. Per questo abbiamo voluto essere al fianco della Fiorentina nel percorso di celebrazioni che accompagnerà questo importante anniversario".

‘Fiorentina parte della storia e dell’identità della città'

"Sarà l’occasione per valorizzare una storia lunga un secolo, ma anche per guardare al futuro e trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza, i valori e quel legame speciale che da cento anni unisce Firenze e la sua squadra. La Fiorentina non è soltanto una squadra di calcio: è parte della storia, dell’identità e della memoria collettiva della nostra città. E il centenario ci ricorda quanto sia profondo e speciale questo legame”.