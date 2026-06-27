Possibile futuro in Sardegna per Fazzini: il Cagliari lo insegue per colmare un gap sulla trequarti

C'è una pretendente più avanti delle altre nella corsa a Jacopo Fazzini ed è il Cagliari: i sardi infatti, che hanno appena preso Romano a centrocampo, sono molto interessati al calciatore viola. In uscita infatti c'è Gaetano, diretto all'Atalanta e sulla trequarti si è creato quindi un vuoto.

Il ds del Cagliari spinge

In Sardegna c'è un Ds come Accardi che apprezza molto Fazzini per averlo conosciuto ad Empoli. I sardi stanno sondando il terreno con la Fiorentina per capire come imbastire l'operazione e al club viola un prestito in Serie A per non disperderne il valore non dispiacerebbe affatto.