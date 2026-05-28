Corriere dello Sport-Stadio: Grosso stop and go, l'accordo slitta però...
Due pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
Pagina 18
Grande spazio per: “Grosso stop and go”. Sottotitolo: “L’accordo tra tecnico e Fiorentina slitta però non è in bilico”.
Pagina 19
Sempre sul nuovo allenatore viola: “L’ex terzino che esalta gli esterni”. E ancora: “Verticalità, inserimenti dei mediani e contropiede: le corsie esterne diventano fondamentali nel gioco che Grosso propone”. In taglio basso c'è Solomon che saluta: “Fiorentina tornerai dove meriti”.
💬 Commenti