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Corriere dello Sport-Stadio: Grosso stop and go, l'accordo slitta però...

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 18

Grande spazio per: “Grosso stop and go”. Sottotitolo: “L’accordo tra tecnico e Fiorentina slitta però non è in bilico”. 

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Sempre sul nuovo allenatore viola: “L’ex terzino che esalta gli esterni”. E ancora: “Verticalità, inserimenti dei mediani e contropiede: le corsie esterne diventano fondamentali   nel gioco che Grosso propone”. In taglio basso c'è Solomon che saluta: “Fiorentina tornerai dove meriti”. 

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