Amoruso: "Grosso è una scelta che non convince. C'era bisogno di un altro tipo di allenatore"

“È stata un'annata sciagurata, ma per fortuna è stata raddrizzata in tempo per evitare che tutto precipitasse; credo proprio che debba aver insegnato tanto, gli errori commessi serviranno a evitare di compiere altre scelte azzardate”. L'ex difensore e coordinatore degli osservatori della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, guardandosi indietro, giudica così la stagione vissuta dai viola.

“Via diversi giocatori”

“La prossima sarà la stagione della vera ripartenza - continua Amoruso, intervistato da News.Superscommesse.it - e dovrà cominciare con la vendita di diversi giocatori che sono in esubero, oltre che scegliere volti nuovi pronti a creare subito un gruppo omogeneo”.

“Grosso non convince…"

Intanto Fabio Grosso è pronto a prendere le redini della squadra nelle vesti di allenatore. Una scelta questa che però non convince Amoruso: “Grosso è una persona di fiducia di Paratici, che lo ha voluto ai tempi della Juventus e lo ha lanciato come allenatore; per quanto bene abbia fatto con il Sassuolo, si tratta di un profilo che, a oggi, non mi convince abbastanza per la piazza di Firenze; poi, magari mi sorprenderà. Credo che, dopo un anno così travagliato, alla Fiorentina ci fosse il bisogno di un allenatore con una forte personalità e con buone idee di gioco, capace di adattarsi subito all'ambiente e di entrare in sinergia con tutta la squadra…La mia non è affatto una critica e resta soltanto un pensiero personale, ma Grosso non mi convince abbastanza nelle vesti di allenatore della Fiorentina".