La Nazione: c'è un fantasma sui cieli di Londra

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Nubi da Londra. Cercasi Moise”. A pagina 2 in taglio alto: “Kean, tutti i nodi da sciogliere. Ci sono, forse gioco. Anzi, no Moise, un fantasma su Londra. E pure il futuro ora è un rebus”, di spalla: “Due macchie enormi L’involuzione di Dodo”. A pagina 3: “Londra, la rabbia dei tifosi. Prima il sostegno continuo. Poi insulti, cori e gestacci. E alla fine è solo sconforto", di spalla: “La squadra da rifare e troppi soldi buttati. Serve la remuntada”. A pagina 5: “Verso la Lazio, tanti dubbi. Gud e Fagioli squalificati Parisi-Fortini fuori gioco. La Fiorentina è un enigma”, di spalla: “Londra, quanti dolori. Puzzoli l’unica gioia”.