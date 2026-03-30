A Lady Radio ha parlato l'ex Fiorentina Roberto Ripa, intervenendo sul futuro della squadra viola e non solo.

Tre valutazioni

"La prima cosa che dovrà essere fatta una volta raggiunta la salvezza, saranno tre valutazioni: cosa cambiare, cosa tenere e cosa migliorare. Mi rincuora che a farlo sarà un dirigente esperto e internazionale come Paratici. La fine del calendario viola sarà difficile? Ma l'Inter a Firenze cosa ha fatto?"

Intesa interna

"L'intesa tra allenatore e direttore sportivo sono fondamentali per la buona riuscita della costruzione di una squadra. Secondo me a Pioli non è stato concesso di fare alcune cose che poi Vanoli è stato costretto a fare. Poi l'intesa ci poteva anche essere con Pradè, ma poi sono state fatte valutazioni sbagliate"