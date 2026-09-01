Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina si rifà l'attacco e ora sogno Thorstvedt

Fiorentina spalmata su due pagine all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

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Che si apre con: “La Viola si rifà l’attacco”. Sottotitolo: “Beto ok: 18 milioni Gnonto è a Firenze oggi visite e firma”. In taglio basso sulla squadra: “Njie, primo allenamento e sabato dal 1’”.

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Ancora mercato con: “Mandragora-Toro sogno Thorstvedt”. Sottotitolo: “Si attende un’offerta dei granata: la richiesta è di circa 7-8 milioni Anche Fagioli può uscire per 30”.