Orlando: "Spalletti è in confusione, alla Juve manca qualità. La Fiorentina sta migliorando"

Massimo Orlando, ex calciatore anche della Fiorentina, ha parlato in diretta a TMW Radio della sfida di ieri sera tra i viola e la Juventus.

Sulla sfida

“Bella partita, ma piena di errori e di orrori. Quello che stupisce della Juventus, è che sulla carta dovrebbe avere in difesa il suo punto di forza e invece va sempre in difficoltà sulle palle inattive. La Fiorentina, invece, sta migliorando e sta dando i primi segnali positivi”.

Su Spalletti

“Spalletti è in confusione. leri fa 4-4-2, Alajbegovic è entrato ed è un fenomeno, sull'esterno titolare metti Boga? La Juve difetta inqualità, quando hai uno come Alajbegovic devi farlo giocare per forza. Salta l'uomo con facilità, rientra, dà una mano dietro, è un giocatore completo”.