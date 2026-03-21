Galli avverte la Fiorentina: “Prima la salvezza, poi i sogni. E occhio al calendario”

Il momento della Fiorentina si gioca su un equilibrio sottile, tra il bisogno di dare continuità in campionato e la tentazione di lasciarsi trascinare dall’entusiasmo europeo. A fare il punto è Riccardo Galli, intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport, a meno di 24 ore dalla sfida contro l’Inter.

Kean atteso protagonista: “Può essere la sua partita”

Tra i temi toccati, inevitabilmente, c’è anche Moise Kean. L’attaccante viola è chiamato a dare un segnale importante proprio nella gara più complicata.

Galli non ha dubbi sull’importanza del momento:

“Mi auguro che possa essere il vero protagonista della serata. Questa partita può essere anche un antipasto importante in ottica Nazionale”.

Una chiamata alle responsabilità, più che una semplice speranza.

Salvezza prima di tutto: “Si decide ad aprile”

Il messaggio centrale, però, è un altro. Ed è molto chiaro.

Per Galli la Fiorentina non deve perdere di vista l’obiettivo principale: “La salvezza resta la priorità. Non si poteva chiudere a marzo, si deciderà ad aprile. La lotta è ancora aperta e il calendario è pieno di insidie”.

La vittoria di Cremona ha dato ossigeno, ma non ha risolto tutto. Adesso serve continuità, anche contro avversari di livello superiore come l’Inter.

Conference League, occasione sì ma senza distrazioni

C’è poi il capitolo europeo, che inevitabilmente accende l’ambiente ma che, secondo Galli, va gestito con lucidità.

“È un sogno, e come tale va vissuto. Ma il campionato viene prima: la salvezza deve essere centrata a tutti i costi”.

Un concetto semplice, ma che in questo momento della stagione fa tutta la differenza.

La chiave è mentale: “Conta capire i momenti”

Infine, uno sguardo alla gestione delle energie, spesso al centro del dibattito quando si gioca ogni tre giorni.

Per Galli, però, il problema non è fisico:

“Sono giocatori di Serie A, devono essere abituati. La differenza la fa la testa: capire cosa conta davvero nei momenti chiave”.

Ed è probabilmente proprio lì che si deciderà la stagione della Fiorentina.