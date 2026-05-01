Interesse della Fiorentina per un giovane difensore polacco. Ma c'è concorrenza: i dettagli

La situazione attuale in casa Fiorentina è abbastanza incerta. Intanto, però, il club viola cerca di vederci chiaro sul proprio futuro, anche se il destino della panchina è ancora in ballo.

Obiettivo in difesa per la Fiorentina

Arrivano le prime voci di mercato sugli obiettivi della società. Una delle intenzioni sarebbe quella di intervenire al centro della difesa, laddove sarebbe già stato individuato un nome interessante. La Fiorentina, infatti, sarebbe fortemente interessata a Oskar Vojcik, classe 2003 polacco del Cracovia.

La situazione e la concorrenza

A riportarlo è Goal.com, che riporta anche una fitta concorrenza per aggiudicarsi il ragazzo. In Serie A lo seguono anche Bologna e Torino, mentre all'estero ci sono pure le attenzioni di Celtic e Coventry City. La valutazione dei polacchi è di circa 5 milioni di euro.