Fiorentina, i due che provano a recuperare per la Juventus. Le indicazioni rassicuranti su Njie
La Fiorentina guarda alla sfida contro la Juventus con la speranza di recuperare Luca Ranieri e Arthur Atta. Entrambi proveranno a mettersi a disposizione di Paolo Vanoli: i prossimi allenamenti serviranno a capire se potranno rientrare tra i convocati per l’ultimo appuntamento prima della sosta.
Tempi lunghi
Più lunghi, invece, i tempi per Marin Pongracic. Il difensore è ancora indietro nel percorso di recupero e si rivedrà dopo la pausa del campionato. Per il tecnico viola resta dunque un’assenza con cui fare i conti nella preparazione della partita contro i bianconeri.
Rassicurazioni Njie
Arrivano intanto indicazioni rassicuranti su Alieu Njie si legge su La Nazione. L’esterno aveva lasciato il campo contro il Sassuolo toccandosi una coscia, un gesto che aveva fatto temere un problema muscolare. La sostituzione, però, è avvenuta soltanto a scopo precauzionale: nessun allarme per il giocatore, che può quindi guardare alla Juventus senza particolari preoccupazioni.