Passione esterni spagnoli, Oso è il nome caldo per la fascia mancina ma Paratici non abbandona Valdepenas: i dettagli
Il nome più d'attualità in queste ore di mercato è sicuramente quello di Oso, terzino sinistro del Siviglia, che Paratici vorrebbe strappare agli andalusi, forte anche delle loro necessità economiche e di un contratto in scadenza tra appena un anno. Un nome che però non esclude automaticamente quello di Victor Valdepenas, classe 2006 del Real Madrid.
Colpo doppio in Liga?
Come riportato da Niccolò Ceccarini infatti, la Fiorentina non ha intenzione di mollare la presa neanche su di lui, in ballo c'è il classico diritto di recompra:
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